Für den Multimilliardär Donald Trump ist die hohe Millionenstrafe eine herbe Niederlage. Zum einen ist sie ein finanzielles Desaster. Zum anderen zerstört sie seinen Mythos vom erfolgreichen Geschäftsmann.

Bastian Brauns berichtet aus Washington

In dem Moment, indem der Richter in New York die Hammer-Strafe gegen Donald Trump wegen schwerem Finanzbetrug bekannt gab, verbreitete Donald Trump mehrere Fotos von sich. Sie zeigen ihn bei einer seiner Lieblingsbeschäftigungen, dem Golfen. So stellt sich der ehemalige US-Präsident am liebsten dar: grüner Rasen, blauer Himmel, Sonnenschein und Palmen, er mittendrin, wie er ein paar Bälle schlägt. Natürlich klagte er dabei gegen die Medien, die eh nur Lügen über ihn verbreiten würden.

Der golfende Donald Trump gehört zu dem Image, das der Multimilliardär seit Jahrzehnten von sich verbreitet. Das eines extrem erfolgreichen Geschäftsmannes, der die angenehmen Seiten des Lebens zu genießen weiß. Donald Trumps öffentlich zur Schau gestellter Reichtum, sein Lebensstil, seine Luxus-Hochhäuser mit den goldenen T-R-U-M-P-Buchstaben haben ihn in Amerika zur Kultfigur werden lassen.

Die Bewunderung dafür, ganz unabhängig von seiner politischen Ausrichtung, schlägt ihm aus allen Teilen der Gesellschaft entgegen. Selbst Menschen, die ihn nicht mögen, die seine Gesellschaftspolitik kritisieren, sagen oftmals: Trump ist gut für unsere Wirtschaft, denn er weiß, wie man Geld macht und wie man mit Geld umgeht.

Ein Mythos gerät ins Wanken

Aus zwei Gründen ist darum das New Yorker Urteil, wenn es denn Bestand hat, eine bittere Pille für Donald Trump:

Erstens ist eine Strafe von rund 356.000.000 Dollar (356 Millionen), die der Richter Arthur Engoron aussprach, auch für einen Milliardär verdammt schmerzhaft. Obendrauf kommen noch 100 Millionen Dollar Zinsen, die sich jeden Tag, an dem er nicht zahlt, weiter erhöhen. Plötzlich steht die Frage im Raum, ob Trump und seine Trump-Organisation mit diesem heftigen Urteil sogar vor der Pleite stehen.

Zwar sind dem Ex-Präsidenten die vielen Spendengelder seiner Millionen Anhänger bislang immer sicher gewesen. Von denen bestreitet er bis heute etwa vollkommen ungeniert seine Anwaltskosten. Ob er angesichts dieser hohen Strafe aber dieses Mal in der Lage ist, so viel von jenem Geld umzuschichten, das eigentlich für Wahlkampfzwecke gedacht sein soll, ist fraglich.

Zweitens zerstört die Entscheidung einen Mythos, nämlich den des erfolgreichen Geschäftsmannes Donald Trump.

Aus der Anklage, dem Verfahren und schließlich der Urteilsbegründung lässt sich mehr als deutlich ablesen, wie der Immobilien-Mogul und Ex-Präsident Banken und anderen Geschäftspartner wissentlich über seine Vermögensverhältnisse getäuscht hat. Er tat dies, um unter anderem an günstige Kredite zu gelangen, die ihm sodann auch bereitwillig gegeben wurden – sogar von der Deutschen Bank. Um bis zu 2,2 Milliarden Dollar soll er sein Eigentum aufgebläht haben.

Immer wieder wurde Trump vorgeworfen, er würde den kleinen Leuten in Amerika nur weiß machen, dass er sich für sie und ihre finanziellen Belange einsetze. In Wahrheit würde er sich nur um die Mehrung seines eigenen Reichtums und den anderer Superreicher kümmern. Der Fall von New York zeigt nun: Donald Trump ist vor allem ein Betrüger. Und damit schadet er der Allgemeinheit.