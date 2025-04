Aktualisiert am 16.04.2025 - 15:56 Uhr

Der russische Auslandsgeheimdienstchef Sergej Naryschkin droht wichtigen europäischen Staaten und Nato-Partnern. Polen und die baltischen Staaten Estland, Lettland und Litauen wären die "ersten, die leiden würden", sollte es zu einem Konflikt Russlands mit der Nato kommen. Die vier Staaten warnen seit Langem vor einem russischen Angriff an der Ostflanke der Nato.

Polen und die baltischen Länder "können einfach nicht begreifen, dass es die Zunahme militärischer Aktivitäten an den Grenzen Russlands und Weißrusslands war, die zu einem der Faktoren, zu einem der Gründe für die gegenwärtige große, akute und sehr gefährliche Krise auf dem europäischen Kontinent wurde", erklärte Naryschkin einem Bericht der Zeitung "Kyiv Independent" zufolge.

Tatsächlich hatte Russland vor seiner Vollinvasion in die Ukraine im Februar 2022 über Monate hinweg und unter dem Deckmantel einer gemeinsamen Militärübung mit Belarus Truppen an der ukrainischen Grenze zusammengezogen.

Nato-Generalsekretär besucht die Ukraine

Währenddessen sicherte Nato-Generalsekretär Mark Rutte der Ukraine bei einem Besuch in Odessa am Dienstag die "unerschütterliche Unterstützung" des Militärbündnisses zu. "Wir werden der Ukraine weiterhin helfen, damit sie sich heute verteidigen und künftige Aggressionen abwehren kann und so ein gerechter und dauerhafter Frieden gewährleistet wird", schrieb Rutte auf X. Er besuchte die ukrainische Hafenstadt zusammen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj.