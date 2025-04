Aktualisiert am 17.04.2025 - 07:34 Uhr

Aktualisiert am 17.04.2025 - 07:34 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Die republikanische Abgeordnete Marjorie Taylor-Greene ist bei einer Bürgerversammlung in Atlanta, im US-Bundesstaat Georgia, von Teilnehmern der Veranstaltung mehrfach unterbrochen worden. Dort ergriffen gleich mehrere Anwesende die Gelegenheit, gegen die Politik Donald Trumps und Taylor-Greenes zu protestieren. Sie erhoben sich von ihren Stühlen und machten sich mit Zwischenrufen bemerkbar. Daraufhin wurden die Protestler von mehreren Polizeibeamten umringt und zum Verlassen des Saales aufgefordert.

Wie US-Medien berichten, sollen insgesamt sechs Teilnehmer der Veranstaltung aus dem Saal entfernt worden sein. Nicht alle gingen dabei freiwillig zum Ausgang. Drei Demonstranten wurden von Polizeibeamten hart angegangen, wie TV-Bilder des Bürgertreffens zeigen. So wandten die Beamten bei drei Männern sofort Polizeigriffe an und forderten die Störer unter Zuhilfenahme körperlicher Gewalt zum Verlassen des Saales auf.

Ohne Vorwarnung Taser ausgelöst?

Als sich ein Mann gegen das harte Durchgreifen der Beamten wehrte, zogen mehrere von ihnen Taser, also Elektroschock-Waffen, hervor. Obwohl der Mann mehrfach beteuerte, dass er freiwillig zum Ausgang gehen wolle und es nicht nötig sei, ihn körperlich zu bedrängen, schossen die Polizisten plötzlich auf ihn. Offenbar ohne Vorwarnung.

Bei einem Schuss aus einer Taser-Waffe wird das Opfer von einer elektrischen Ladung getroffen, die von Betroffenen als sehr schmerzhaft beschrieben wird. Kritiker der Waffen, deren Einsatz bei der US-Polizei üblich ist, warnen seit Jahren davor, dass deren Gebrauch bei Menschen mit Vorerkrankungen zum Herzstillstand führen kann. Es hat in den USA bereits Dutzende Todesfälle nach dem Einsatz der Waffe gegeben.

Republikanerin spottet über Demonstranten

Später sagte die glühende Trump-Anhängerin, die in der Vergangenheit mit verbalen Ausfällen im US-Parlament aufgefallen war, vor Journalisten, dass sie das Vorgehen der Beamten begrüße. "Die Polizei hat einen fantastischen Job gemacht heute", so die Republikanerin. "Die Einzigen, die hier aus der Reihe getanzt sind, waren die Demonstranten."

US-Bürger: Wegen eines Wortes des Saales verwiesen

Vor dem Gebäude in Taylor-Greenes Wahlkreis Acworth, in dem die Bürgerversammlung stattfand, hatten sich hunderte Demonstranten aufgestellt, um gegen die Politik der US-Regierung zu protestieren. Sie stießen dort auf einige Trump-Anhänger, die in weißen Pick-up-Fahrzeugen und mit MAGA-Fahnen vorfuhren.