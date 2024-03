Trump dominiert den Super Tuesday Kämpft Nikki Haley weiter? Oder wirft sie hin? Von dpa , Reuters Aktualisiert am 06.03.2024 - 07:03 Uhr Lesedauer: 1 Min. Nikki Haley: Sie ist die letzte republikanische Gegenkandidatin von Donald Trump. (Quelle: IMAGO/Sean Rayford / SOPA Images/imago) News folgen

Donald Trump dominiert den Super Tuesday, Nikki Haley siegt in Vermont: Ist das Rennen bei den Republikanern schon gelaufen?

In Vermont gewann sie vor dem Ex-Präsidenten die Abstimmung unter den republikanischen Wählern. Noch zwei Wochen vor dem Super Tuesday hatte eine Umfrage der Universität New Hampshire Haley mit 30 Prozent hinter Donald Trump gesehen. Dass sie das Rennen in dem Bundesstaat nun für sich entscheiden konnte, kommt also durchaus überraschend.

Loading... Embed

Damit konnte sich die ehemalige Gouverneurin von South Carolina nach ihrem Sieg bei der Vorwahl in Washington D.C. in einem zweiten Bundesstaat durchsetzen. An dem enormen Rückstand, den sie hat, wird das aber nichts ändern.

Sowohl Vermont als auch Washington sind bekannt für ihre eher liberalen Wähler, in beiden Bundesstaaten ist das Niveau der weiterführenden Bildungsabschlüsse in der Bevölkerung hoch. Zudem handelte es sich in Vermont wie auch in Washington D.C. um eine offene Vorwahl. Das heißt, diejenigen Bürger, die zur Wahl gehen wollten, mussten sich vorher nicht für eine Partei registrieren. Es wird daher angenommen, dass auch viele eher demokratisch gesinnte Wähler für Haley gestimmt haben könnten.

Empfohlener externer Inhalt X Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen X -Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren X -Inhalte auf t-online.de) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren. X-Inhalte immer anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.