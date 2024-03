Der amtierende US-Präsident Joe Biden spielt in einem neuen Wahlwerbespot mit der Kritik an seinem Alter. Und sagt auch: "Ich bin jung, energiegeladen und gutaussehend."

Donald Trump und Joe Biden bereiten sich auf das Kopf-an-Kopf-Rennen um die US-Präsidentschaft vor. Immer wieder kommt dabei auch die Kritik auf, Biden sei zu alt, zu gebrechlich, zu verwirrt, um das Amt ein zweites Mal auszuführen. Jetzt reagiert dieser in seinem neuen Wahlwerbespot mit Humor.

"Ich bin kein junger Kerl, das ist kein Geheimnis", sagt er und schmunzelt. Aber, im Gegensatz zu Donald Trump verstehe er, wie man etwas für die Amerikanerinnen und Amerikaner erreiche. Und zählt seine Erfolge auf: Er habe das Land durch die Coronakrise geführt und Amerika habe die stärkste Wirtschaft weltweit. Auch im Gesundheitssektor habe er einiges erreicht, beispielsweise die Reduzierung der Insulinpreise, die sich Betroffene in Vereinigten Staaten kaum leisten konnten. Und er setze sich dafür ein, dass Schwangerschaftsabbrüche wieder landesweit möglich sind.

"Jung, energiegeladen und gutaussehend"

In Trumps Legislaturperiode ist das Gesetz "Roe v. Wade" vom mehrheitlich konservativen Supreme Court gekippt worden. Seither gibt es in den USA kein Recht mehr auf einen Schwangerschaftsabbruch. Viele Staaten verschärften in der Folge ihre Abtreibungsgesetze so weit, dass es Betroffenen beinahe unmöglich gemacht wird und sie in andere Staaten reisen müssen.

Trump habe vier Jahre an einem Gesetz für die Infrastruktur gearbeitet, "er ist gescheitert. Ich habe es hinbekommen", sagt Biden. Und noch einen weiteren Stich in Richtung Trump hat der amtierende Präsident in der Tasche: "Donald Trump glaubt, der Job eines Präsidenten ist, sich um Donald Trump zu kümmern. Ich glaube, der Job eines Präsidenten ist es, für euch, die Amerikaner, zu kämpfen."

Am Ende folgt allerdings ein Schnitt: "Können wir das noch einmal machen?", ruft es aus dem Hintergrund. Dann sagt Biden: "Ich bin jung, energiegeladen und gutaussehend. Wofür mache ich das?" und lacht.