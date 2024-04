"30 Milchshakes und etwas Hühnchen" Trump taucht plötzlich bei Chick-fil-A auf Von t-online , aj Aktualisiert am 11.04.2024 - 03:28 Uhr Lesedauer: 2 Min. Donald Trump in Atlanta: Wählerstimmen mit Milchshakes gewinnen? (Quelle: ASSOCIATED PRESS/dpa-bilder) Kopiert News folgen

Wahlkampf mit Milchshakes: Präsidentschaftsbewerber Donald Trump hat mit einem Zwischenstopp in Atlanta für Aufsehen gesorgt.

Donald Trump hat bei einem Besuch in einem Atlanta Chick-fil-A Restaurant für Aufsehen gesorgt. Wie US-Medien berichteten, bestellte der Republikaner dort für die Gäste des Restaurants "30 Milchshakes und etwas Hühnchen".

Trump wurde bei seiner Ankunft in dem beliebten Fastfood-Restaurant im Viertel Vine City herzlich empfangen. "Was für gutaussehende Leute! Wow", sagte er zu den strahlenden Mitarbeitern. Eine Mitarbeiterin mit Nasenpiercings erntete ein besonderes Kompliment: "Ich liebe das – was du da hast, zeig mal her ... das ist Kunst", so Trump und deutete dabei auf seine eigene Nase.

Trump: "Kann ich 30 Milchshakes und etwas Hühnchen haben?"

Dann ging er zur Bestellung über: "Kann ich 30 Milchshakes und auch etwas Hühnchen haben? Ich will mich um die Kunden kümmern", sagte er zu den Angestellten hinter der Theke. Auch nach dem Geschäftsgang des Restaurants erkundigte sich der 77-Jährige: "Läuft das Geschäft gut? Verdient ihr viel Geld? Werdet reich, stimmt's?", fragte er die kichernden Mitarbeiter, die einstimmig mit "Ja!" antworteten.

Die kurze Pause bei Chick-fil-A machte Trump, der bei der Präsidentschaftswahl im November wieder für die Republikaner kandidieren will, auf dem Weg zu einer Wahlkampfveranstaltung in Buckhead in Georgia.