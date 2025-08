Chinesische Forscher und Militäringenieure arbeiten offenbar an einer Reihe technischer Maßnahmen, um dem Satellitennetzwerk Starlink von Elon Musks Unternehmen SpaceX entgegenzutreten. Laut einer Analyse der Nachrichtenagentur AP untersuchen Dutzende Studien unter anderem den Einsatz von Tarnkappen-U-Booten mit weltraumfähigen Lasern, die Entwicklung von Angriffssatelliten mit Ionentriebwerken sowie Methoden zur gezielten Sabotage von Starlink-Komponenten im All.

Warum aber will China das Satellitensystem zerstören? Der AP-Bericht legt nahe, dass China sich Sorgen über einen militärischen Einsatz von Starlink macht. Das System, das derzeit über zwei Drittel aller aktiven Satelliten in der Erdumlaufbahn umfasst, wird von chinesischen Sicherheitskreisen als potenzielle Plattform für Spionage und Kriegsführung gesehen – insbesondere aufgrund seiner Nutzung im Ukraine-Krieg. Dort nutzen ukrainische Truppen das System intensiv. Beim letzten Ausfall war auch das Militär betroffen.

China plant eigenes Satellitennetzwerk

Die chinesische Regierung arbeitet parallel am Aufbau eines eigenen globalen Satellitennetzwerks. Das Projekt "Guowang", das rund 13.000 Satelliten umfassen soll, befindet sich in der Aufbauphase. Gleichzeitig forciert die Regierung diplomatische und regulatorische Schritte, um die weltweite Expansion von Starlink einzudämmen.

Experten warnen vor Militarisierung des Weltalls

Auch andere Staaten sehen Starlink kritisch. Einer der wichtigsten Gründe dafür ist die Möglichkeit für Elon Musk, zentrale Starlink-Funktionen abschalten zu können. Vor drei Jahren soll der Tesla-Chef so eine ukrainische Offensive gestoppt haben. In der Europäischen Union wird aktuell am Aufbau einer Alternative gearbeitet, während in den USA Diskussionen über die Rolle von Elon Musk in sicherheitsrelevanten Bereichen zunehmen.