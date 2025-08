Vor allem im Süden Russlands, etwa in der Region Rostow und in der Region Krasnodar, hat eine anhaltende Dürre die Erträge erheblich geschmälert – laut Analysten um rund 25 Prozent im Vergleich zu 2024. Andere Regionen sollen die Ausfälle teilweise kompensieren.

Kritik an Moskaus Formulierungen

Online-Kommentatoren flüchten sich in Sarkasmus

Auch Nutzer in den sozialen Medien beschweren sich über die Wortneuschöpfungen Moskaus. "Es wird also nichts zu essen geben, aber wir sollen die Füße stillhalten?", fragt ein Nutzer im Kommentarbereich unter dem Interview mit "Pole.rf". Ein anderer Nutzer flüchtet sich in Reaktion auf die "kompakte Ernte" in Sarkasmus: "Cool", schreibt er. "Dann werde ich wohl einen dazu passenden kompakten Kühlschrank kaufen".