Aktualisiert am 02.06.2024 - 04:05 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Ausgerechnet ein Abgeordneter der US-Demokraten fordert, nach dem Urteil im Schweigegeldprozess gegen Donald Trump Gnade vor Recht ergehen zu lassen. Dean Phillips, der derzeit noch für die Demokraten im US-Repräsentantenhaus sitzt, forderte jetzt eine Begnadigung des ehemaligen Präsidenten. Die Bitte richtete er an die New Yorker Gouverneurin Kathy Hochhul. Da Trump im Staat New York verurteilt wurde, ist sie für Begnadigungen zuständig.