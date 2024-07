Aktualisiert am 02.07.2024 - 18:09 Uhr

Lesedauer: 2 Min.

Die Staatsanwaltschaft in Manhattan hat einem Aufschub der Verkündung des Strafmaßes für Donald Trump zugestimmt. Das berichtet die "New York Times". Demnach wollen die Verteidiger des Ex-Präsidenten argumentieren, dass eine Entscheidung des Obersten Gerichtshofs, die Präsidenten Immunität für Amtshandlungen gewährt, seine Verurteilung wegen Fälschung von Geschäftsunterlagen und wegen Verstößen gegen das Wahlgesetz aufheben sollte.

Die Staatsanwaltschaft schrieb in einem Brief an den zuständigen Richter Juan Merchan, dass sie keine Einwände gegen ein späteres Datum für die Bekanntgabe der Strafe habe. Die Anklage bat zudem um eine Frist bis zum 24. Juli, um auf einen Antrag Trumps zur Aufhebung des Schuldspruchs antworten zu können. Wenn Merchan dem zustimmt, würde sich die für den 11. Juli festgelegte Verkündung des Strafmaßes um mindestens zwei Wochen verzögern.