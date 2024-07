Das zeigt ein Video, das auf der Plattform X kursiert. Ein Passant spricht Stephanopoulos in New York City an und fragt ihn, ob er glaubt, dass Biden als Kandidat abtreten sollte – er habe schließlich "mehr mit Biden gesprochen, als irgendjemand sonst in letzter Zeit". Stephanopoulos antwortet: "Ich glaube nicht, dass er noch vier Jahre schafft."