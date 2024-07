Melania Trump überrascht mit Auftritt in Milwaukee

Explosion in Tel Aviv – ein Toter

Donald Trump hat seine große Rede auf dem Parteitag der Republikaner gehalten. Joe Biden überlegt offenbar, sich doch aus dem Wahlkampf zurückzuziehen. Alle Informationen im Newsblog.

Trump erzählt von Attentat: "Stehe nur durch Gnade Gottes hier"

4.45 Uhr: Der republikanische US-Präsidentschaftskandidat Donald Trump hat beim Parteitag der Republikaner von den Schreckmomenten des Attentates auf ihn berichtet. "Meine Hand war blutverschmiert, einfach überall Blut. Ich wusste sofort, dass es sehr ernst war", sagte der frühere Präsident bei seiner großen Rede zum Finale der Versammlung im Bundesstaat Wisconsin.

"Überall floss Blut, und doch fühlte ich mich in gewisser Weise sehr sicher, denn ich hatte Gott auf meiner Seite." Hätte er nicht im Moment des Schusses zur Seite geschaut, dann wäre er nicht mehr am Leben, betonte er. "Ich stehe hier vor euch, in dieser Arena, nur durch die Gnade des allmächtigen Gottes." Seine Anhänger bejubelten ihn frenetisch.

Trump legte zudem eine Schweigeminute für den bei der Wahlkampfveranstaltung getöteten Zuschauer ein. Er habe eine Million US-Dollar an Spenden für die Familie des bei dem Attentat getöteten Feuerwehrmannes gesammelt.

Melania Trump betritt den Saal – unter Applaus der Republikaner

4.10 Uhr: Und sie ist doch da: Nach auffälliger Abwesenheit beim Parteitag der Republikaner in Milwaukee ist Melania Trump doch noch vor großem Publikum aufgetreten. Die Ehefrau von Präsidentschaftskandidat Donald Trump kam am letzten Abend des vier Tage andauernden Spektakels einige Zeit vor der Rede ihres Ehemanns unter großem Applaus in die Veranstaltungshalle.

Die 54-Jährige trug ein rotes Kostüm und setzte sich auf die Tribüne, auf der zuvor bereits Trump und seine Familie zu sehen waren. Darunter war auch Trumps Tochter Ivanka, von der in den vergangenen Tagen ebenfalls jede Spur fehlte.

Die ehemalige First Lady stand zuvor nicht auf der Rednerliste für den finalen Abend des Parteitags. Trumps Söhne Eric und Don Jr. sowie andere Familienmitglieder, wie etwa Trumps Enkelin Kai, spielten in den vergangenen Tagen eine prominente Rolle auf dem Parteitag in Milwaukee, bei dem Trump offiziell zum Präsidentschaftskandidaten gekürt wurde.

Kid Rock bei Republikaner-Parteitag: "Kämpft, kämpft"

4.15 Uhr: Kid Rock hat beim Parteitag der Republikaner kurz vor Beginn der Rede von Donald Trump einen Song performt, um das Publikum auf den Präsidentschaftskandidaten einzustimmen. Am letzten Abend der Zusammenkunft in Milwaukee wurde der Rockmusiker von einer begeisterten Menge empfangen.

Als Teil seines Auftritts animierte Kid Rock die Menschen im Saal dazu, Parolen zu wiederholen, die bereits an den Vortagen immer wieder bei Reden gefallen waren. "Kämpft, kämpft", rief der Musiker. Das Publikum wiederholte die Worte im Einklang. Kid Rock rief "Trump, Trump" – das Publikum folgte euphorisch. Es war nicht der erste Auftritt des Musikers bei einer Veranstaltung mit Donald Trump. Er gehört zu den prominentesten Unterstützern des Republikaners.

