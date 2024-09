Nazi-Code in Werbung? Trump-Unterstützer sorgt für Aufsehen

Der US-Unternehmer und Trump-Unterstützer Mike Lindell hat mit einer Werbung für seine Kopfkissen für Aufsehen im Internet gesorgt. Lindell, Gründer des Unternehmens "My Pillow", hatte am Samstag in sozialen Netzwerken mitgeteilt, dass ein Kissen auf den Preis von 14,88 Dollar (umgerechnet etwa 13,30 Euro) reduziert werde.