Aktualisiert am 04.10.2024 - 13:38 Uhr

Aktualisiert am 04.10.2024 - 13:38 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Wie Trump seine politischen Rivalen ins Gefängnis bringen will

Immer wieder hat Donald Trump während des Wahlkampfs erklärt, dass er, sollte er gewinnen, seine politischen Gegner ins Gefängnis bringen würde: "Wenn ich gewinne, werden die Leute, die betrogen haben, mit der vollen Härte des Gesetzes verfolgt, was auch langjährige Haftstrafen einschließen wird", erklärte er erst kürzlich auf Truth Social, seinem eigenen sozialen Netzwerk.

Doch hat ein US-Präsident wirklich die Macht, Strafverfolgungsprozesse gegen seine politischen Gegner anzuordnen? Tatsächlich ist es dem Präsidenten möglich, großen Einfluss auf das Justizministerium und dessen Vorgehen zu nehmen. Es sind hauptsächlich Normen und ungeschriebene Gesetze, die die Präsidenten in der Vergangenheit davon abhielten.

Trump kann Senat umgehen

Zu den ersten Amtshandlungen Trumps nach einem Wahlsieg könnte es daher gehören, alle hohen Positionen innerhalb des Justizministeriums mit loyalen Anhängern zu besetzen. Neben der Ernennung eines eigenen Attorney Generals, der in den USA dem Justizministerium vorsteht und somit am ehesten mit dem deutschen Justizminister vergleichbar ist, könnte Trump auch den Chef des FBI durch einen loyalen Beamten ersetzen. All diese Beamten müssten zwar noch durch den Senat bestätigt werden, doch auch wenn die Republikaner dort nicht die Mehrheit haben sollten, könnte Trump den Senat mithilfe des "Vacancy Act" umgehen.