ARD-Moderator wird in Show ungehalten

Das sind seine juristischen Probleme Für Trump steht viel auf dem Spiel Von dpa , t-online , cck , sje , lw , mam , bm , jse , JAF Aktualisiert am 31.05.2024 - 09:07 Uhr Lesedauer: 8 Min. Donald Trump: Der Ex-US-Präsident tritt im Herbst erneut an. (Quelle: JUSTIN LANE) Kopiert News folgen

Kein früherer US-Präsident hat so viele juristische Probleme wie Donald Trump. Ein Überblick.

Donald Trump will erneut an die Spitze der Vereinigten Staaten. Doch schon vor, während und nach seiner Präsidentschaft von 2017 bis 2021 landete der Republikaner mit vielen Skandalen in den Schlagzeilen: Aktuell laufen mehrere Prozesse gegen den Ex-Präsidenten. Der Republikaner setzt darauf, sie bis nach der US-Wahl 2024 hinausziehen zu können. Sollte er gewinnen, könnte er seinen Justizminister auffordern, die Ermittlungen auf Bundesebene gegen ihn einzustellen.

Loading... Embed

Doch die Zeit bis zur Wahl ist noch lang. Zuvor droht ihm die Verurteilung in mehreren Prozessen. Am Donnerstag wurde Trump im Verfahren um Schweigegeldzahlungen an die ehemalige Pornodarstellerin Stormy Daniels verurteilt. Die Geschworenen sprachen ihn in 34 Anklagepunkten für schuldig. Ein Urteil mit besonderer historischer Tragweite: Es ist der erste strafrechtliche Prozess gegen einen früheren Präsidenten der USA. Parallel dazu laufen die Verhandlungen vor dem Obersten Gericht der USA, bei denen entschieden werden soll, ob ein Präsident grundsätzlich strafrechtliche Immunität besitzt.

Doch Trump konnte auch schon Erfolge verbuchen: Das Oberste Gericht des Bundesstaates Colorado hatte Trump mit Verweis auf seine Rolle beim Sturm auf das Kapitol im Januar 2021 von den republikanischen Vorwahlen in dem Bundesstaat ausgeschlossen. Die Republikaner riefen daraufhin den Supreme Court auf, den Fall zu prüfen. Der Supreme Court stellte nun fest: Trump darf nicht von der Wahl ausgeschlossen werden.

Video | Radikalisierung in der US-Politik: "Trump hat Ventil geöffnet" Player wird geladen Quelle: t-online

Die Liste der Prozesse gegen Trump ist noch länger. Ein Blick auf die wichtigsten Ermittlungen rund um den führenden Präsidentschaftskandidaten der Republikaner:

Schweigegeld an Ex-Pornostar – verurteilt

Trumps damaliger Privatanwalt Michael Cohen soll kurz vor der Präsidentschaftswahl 2016 130.000 Dollar an die ehemalige Pornodarstellerin Stormy Daniels gezahlt haben. Daniels, die mit bürgerlichem Namen Stephanie Clifford heißt, gibt an, Jahre vor der Wahl eine Affäre mit Trump gehabt zu haben, was dieser bestreitet.

Mit der Zahlung sollte offenbar verhindert werden, dass Clifford an die Öffentlichkeit geht, was Trump im Wahlkampf hätte schaden können. Die Geldflüsse könnten allerdings gegen Gesetze zur Wahlkampffinanzierung verstoßen haben.

Der Prozess begann am 15. April. Trump plädierte auf "nicht schuldig". Seine Anwälte hatten zuletzt erfolglos versucht, den Prozess zu verzögern und an ein anderes Gericht verlegen zu lassen. Es ist der erste strafrechtliche Prozess gegen einen früheren Präsidenten in der Geschichte der USA. Mehr zum Prozess, wie Daniels und Trump sich kennengelernt haben und wie ihre gemeinsame Nacht verlaufen sein soll, lesen Sie hier.

Ende Mai hielten beide Seiten ihre Schlussplädoyers – Trumps Verteidiger bat die Jury, Trump nicht für schuldig zu befinden, die Staatsanwaltschaft forderte das Gegenteil. Nun ist das Urteil gefallen: Die Geschworenen befanden ihn in allen 34 Punkten für schuldig. Trumps Team will kündigte eine Berufung an. Wie der Prozess ablief, lesen Sie hier.

Supreme Court entscheidet über Trumps Immunität