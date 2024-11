Enges Rennen in den USA

"Harris hat 40.012 gewonnen." Die Demokratin habe damit eine Siegchance von 50,015 Prozent. Trump habe in 39.718 Simulationen gewonnen, seine Chance liegt bei 49,647 Prozent.

"Ich weiß auch nicht, was ich dazu sagen soll"

270 der Simulationen hätten ein Unentschieden ergeben – also rund 0,3 Prozent der Fälle. "Ich weiß auch nicht genau, was ich dazu sagen soll", schreibt Silver in seinem Newsletter. Sein Modell errechne auf Basis verschiedener Umfragen einen Mittelwert und führe Simulationen durch.