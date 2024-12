Aktualisiert am 14.12.2024 - 23:06 Uhr

ABC News hat sich mit Donald Trump in einem Verleumdungsfall geeinigt. Der Sender zahlt 15 Millionen Dollar an eine Wohltätigkeitsorganisation.

Donald Trump und der amerikanische Sender ABC News sowie dessen Moderator George Stephanopoulos haben in einer Verleumdungsklage eine Einigung erreicht. Sie sieht vor, dass der Sender 15 Millionen US-Dollar an eine Wohltätigkeitsorganisation spendet und sich öffentlich entschuldigt.

Die Vereinbarung, die am Samstag öffentlich gemacht wurde, verpflichtet ABC dazu, 15 Millionen US-Dollar an eine "Präsidentenstiftung und ein Museum, das vom Kläger gegründet wird oder für ihn eingerichtet wird", zu zahlen. Zusätzlich übernimmt der Sender Anwaltskosten in Höhe von einer Million US-Dollar.