04.07.2025

Apple CEO Tim Cook bei der Vereidigung von Donald Trump (Archivbild): Die vermögendsten Amerikaner profitieren am meisten von dem Gesetz. (Quelle: IMAGO/SHAWN THEW/imago-images-bilder)

Trumps neues Steuergesetz schafft klare Gewinner und Verlierer. Während die einen Millionen sparen, zahlen die anderen drauf.

"The Big Beautiful Bill" (zu Deutsch: das große, wunderschöne Gesetz), so heißt Trumps neues Steuergesetz. Es sieht enorme Steuersenkungen und harte Einschnitte im Sozialsystem vor. Für welche Amerikaner dieses Gesetz tatsächlich wunderschön ist, hängt dabei von ihrem Geldbeutel ab.

Eine Studie der University of Pennsylvania zeigt, dass es vor allem eine Gruppe von Amerikanern ist, die profitiert. Die Reichen. So spart die Gruppe der Superreichen 0,1 Prozent mit Trumps neuen Steuergesetz durchschnittlich rund 301.000 Dollar. Das ist eine Ersparnis von 2,3 Prozent pro Jahr. Das ist mehr als 90 Prozent der Amerikaner im Jahr verdienen.

Tim Cook spart Millionen

Und dabei handelt es sich nur um den Durchschnitt. Legt man den Wert von 2,3 Prozent auf die 74,6 Millionen Dollar an, die der Apple CEO, Tim Cook, 2024 verdient hat, ergibt sich ein Plus von über 1,7 Millionen Dollar nur in Steuerersparnissen. Der bestbezahlte CEO der USA, Jon Winkelried, verdiente 2023 als Geschäftsführer des Unternehmensverwalters TPG 198.685.926 US-Dollar, er dürfte sich also über ein Plus von fast 4,6 Millionen Dollar freuen.

Doch es sind nicht nur die Top-Manager und CEO, die sich über einen Geldsegen freuen dürfen. Sondern die Vermögenden allgemein. Ab einem Einkommen von rund 96.000 Dollar können Amerikaner mit einer durchgängigen Verbesserung rechnen, von durchschnittlich 2,8 Prozent. Das bedeutet Steuerersparnisse von bis zu 20.000 Dollar jährlich.

Trumps Wähler sind die Verlierer

Zur Gruppe der Profiteure zählen damit auch jene Senatoren, die Trumps Steuersenkungspaket durchgewunken haben. Mit einem Einkommen von 174.000 Dollar erspart ihnen ihre Zustimmung rund 5.000 Dollar an Steuern. Damit sparen sie im Jahr mehr Steuern als ein durchschnittlicher Arbeiter in den USA im Monat verdient. Denn der durchschnittliche Monatslohn in den USA liegt bei 4,887 Dollar.

Doch es sind genau jene Amerikaner, die durchschnittliche oder sogar unterdurchschnittliche Gehälter bekommen, die der Studie zufolge die Zeche zahlen müssen. Denn die kleinen und mittleren Einkommen profitieren entweder so gut wie gar nicht von Trumps Steuergeschenken oder erleiden sogar Einkommensverluste. Dabei waren es genau jene Schichten, die 2024 für mehrheitlich für Trump gestimmt haben.

Bruttoinlandsprodukt soll schrumpfen

Ist das Gesetz vollständig in Kraft, müssen die untersten 40 Prozent der Einkommensbezieher mit jährlichen Einkommensverlusten von bis zu 1.520 Dollar zu rechnen. Und auch die Mittelschicht profitiert nur zu Beginn durch die neue Steuergestaltung, im Laufe des Berechnungszeitraums schmilzt ihr Einkommensgewinn immer weiter.

Ab 2033 sinkt das Einkommen für diese Gruppe sogar um 0,1 Prozent pro Jahr. Der Grund ist, dass die Studie nicht nur die geplanten Steuersenkungen, sondern auch die Kürzungen im Sozialsystem, die Teil des Gesetzespakets sind, berücksichtigt.