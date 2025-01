Der künftige US-Präsident Donald Trump eine nach ihm benannte eigene Kryptowährung eingeführt. Die Ankündigung in der Nacht auf Samstag löste einen Ansturm auf die neue Währung aus. Die Gesamtbewertung stieg binnen weniger Stunden auf mehrere Milliarden Dollar an. In seinem Netzwerk Truth Social und im Onlinedienst X erklärte Trump, dass es sich bei den Trump Coins um sogenannte Meme Coins handelt. "Es ist Zeit zu feiern wofür wir stehen", schrieb Trump auf X. Er fordere seine Anhänger auf, die virtuellen Münzen zu kaufen. "Habt Spaß", sagte Trump.