Erste Auslandsreise des US-Präsidenten Ein teuer bezahlter Staatsbesuch

Von t-online , jaf Aktualisiert am 13.05.2025 - 05:54 Uhr Lesedauer: 5 Min.

Donald Trump und der saudische König Salman ibn Abd al-Aziz im Jahr 2017: Jetzt plant der US-Präsident erneut eine Reise in das Königreich. (Quelle: Shealah Craighead)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Donald Trump reist in den arabischen Raum. Die Wahl des Ziels seiner ersten Amtsreise wirft Fragen über seine persönlichen Geschäftsbeziehungen auf.

Nach 113 Tagen im Amt begibt sich Donald Trump am Dienstag auf die erste offizielle Auslandsreise seiner zweiten Amtszeit. Zuvor war er lediglich kurzfristig zur Beerdigung von Papst Franziskus in den Vatikan gereist. Nun fliegt er auf die Arabische Halbinsel, wo er bis Donnerstag Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) und Katar besuchen will. Dabei hat der US-Präsident auch persönliche geschäftliche Interessen in der Region.

Bereits in Trumps erster Amtszeit führte ihn seine erste Auslandsreise nach Saudi-Arabien. Damals knüpfte er enge Bindungen zu Kronprinz Mohammed bin Salman, den er in der Folge oft als Reformer und strategischen Partner lobte – trotz großer Kritik an den Menschenrechtsverletzungen im Land. Auch nach der Ermordung des Journalisten Jamal Khashoggi, die bin Salman mutmaßlich in Auftrag gab, verteidigte Trump den Kronprinzen.

Mehrere Trump Tower im arabischen Raum geplant

Seitdem haben sich Trumps Beziehungen in die arabische Welt weiter intensiviert. Im März sagte er, er würde Saudi-Arabien besuchen, wenn das Land eine Billion Dollar in den USA investiert. "Sie haben dem zugestimmt, also werde ich dorthin gehen", begründete er seinen Besuch. Das Land selbst hat bisher nur eine Ausweitung des Handels auf 600 Milliarden Dollar über vier Jahre angekündigt.

Aber auch Trump selbst dürfte finanziell von den stärkeren Wirtschaftsverbindungen profitieren, schließlich sind seine Unternehmen in der Region sehr präsent.

Ende vergangenen Jahres kündigte die Trump Organization gemeinsam mit dem saudi-arabischen Luxusentwickler Dar Global den Bau eines Trump Towers im saudi-arabischen Dschidda an – 530 Millionen US-Dollar soll dieser kosten. Auch in der Hauptstadt Riad sollen zwei Projekte geplant werden, darunter mindestens ein weiterer Trump Tower. Zudem wurden Pläne für einen 80-stöckigen Wohnwolkenkratzer in Dubai sowie für den Bau eines luxuriösen Trump-Golfklubs in Katar angekündigt.

Plötzlich zwei Milliarden Dollar für Trump-Währung

Die Trump Organization wird derzeit von Trumps Söhnen Eric und Donald Jr. geführt. Und Eric verkündete jüngst noch eine weitere weitreichende finanzielle Verbindung. Während einer Kryptowährungskonferenz in Dubai berichtete er, dass die vom Staat VAE unterstützte Investmentfirma MGX zwei Milliarden Dollar in die Kryptobörse Binance investieren wird. Als Währung wählt sie den Stablecoin USD1 – der von Donald Trumps Krypto-Firma World Liberty Financial stammt.

Als Stablecoins werden Kryptowährungen bezeichnet, deren Wert konstant bleibt, weil sie an reale Vermögenswerte gekoppelt sind. World Liberty Financial kann die zwei Milliarden Dollar nun anlegen und nahezu risikolos Zinsen in Millionenhöhe einstreichen. Trump und seine Familie erhalten 75 Prozent der Gewinne der Firma.

Dubiose Geschäftspartner bei Trumps Kryptowährung

Dabei umgeben sie sich teilweise mit dubiosen Partnern. So wurde die Plattform Binance, über die der Deal läuft, von Changpeng Zhao gegründet. Zhao musste 2023 wegen Geldwäsche ins Gefängnis und zahlte 50 Millionen Dollar Strafe – zusätzlich zu den 4,3 Milliarden Dollar, die Binance in dem Fall zahlte. Derzeit bittet er bei der Trump-Regierung um Straferlass.

Ein weiterer Geschäftspartner ist Justin Sun: Der chinesischstämmige Unternehmer ist einer der größten Investoren von Trumps World Liberty Financial, nach der Wahl kaufte er Münzen in Höhe von 75 Millionen Dollar. Er war wegen Marktmanipulation bis zuletzt noch im Visier der Börsenaufsicht SEC. Nach Trumps Amtsantritt stellte die Behörde die Ermittlungen allerdings ein und macht nun einen Deal mit Sun.