Pandemie: Marshallinseln kämpfen gegen massiven Corona-Ausbruch

Aktualisiert am 15.08.2022 - 09:20 Uhr

Aktualisiert am 15.08.2022 - 09:20 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Lange schienen die Marshallinseln gut gegen Corona gewappnet zu sein. Ein Ausbruch in der vergangenen Woche macht der Region jetzt aber doch zu schaffen.

Alleine in der Hauptstadt Majuro wurden im Laufe der vergangenen Woche 2.800 der 20.000 Einwohner positiv auf Corona getestet – mehr als zehn Prozent.

Jack Niedenthal, der Gesundheitsminister der Inseln, erklärte dem britischen Nachrichtensender BBC am Sonntag, 75 Prozent aller Corona-Tests im Land seien positiv ausgefallen.

Nationaler Gesundheitsnotstand ausgerufen

Als Reaktion auf den Corona-Ausbruch hat David Kabua, der Präsident der Marshallinseln, am Freitag den Notstand wegen einer gesundheitlichen Katastrophe ausgerufen. Damit macht der Präsident finanzielle Reserven zugänglich, mit denen das Land durch den aktuellen Ausbruch kommen soll.

Dafür richtete das Gesundheitsministerium von Jack Niedenthal in der vergangenen Woche "Alternative Care Sites" ein: Die mobilen Covid-Stellen bieten Tests und Impfungen an und beziehen Räumlichkeiten in öffentlichen Schulen und Sportanlagen.