Aktualisiert am 16.08.2022 - 09:14 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Die für Impfempfehlungen in Deutschland zuständige Stiko empfiehlt eine zweite Auffrischung bislang nur Menschen über 70 Jahren sowie einigen Risikogruppen. Nun soll dies jedoch erweitert werden: Künftig soll allen Personen ab 60 Jahren eine vierte Impfung empfohlen werden.

Die Bedingung sei, dass die erste Auffrischungsimpfung oder die letzte Corona-Infektion mindestens sechs Monate her sein müsste. Nur in "begründeten Einzelfällen" könne der Abstand "auf vier Monate reduziert werden", heißt es in dem Schreiben, über das zuvor "Bild" berichtet hatte.