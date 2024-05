Noch ist vieles unklar: Unbekannte haben ein Haus in Halle angegriffen. In dem Gebäude wohnt ein AfD-Mitglied.

Unbekannte haben in der Nacht zum Montag Steine und einen Brandsatz gegen ein Einfamilienhaus in Halle geworfen, in dem ein Stadtratsmitglied der AfD-Fraktion wohnt. Die Täter warfen Steine gegen Fenster und beschädigten zwei Scheiben, wie die Polizei Halle am Montag mitteilte. Außerdem warfen sie einen Brandsatz gegen die Eingangstür, der von einem Hausbewohner gelöscht wurde, berichtete die Polizei. Dabei wurde eine Fußmatte beschädigt.