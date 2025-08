Einher geht das mit einer Personalie, die Gotthardt nah an den Kurz-Clan anbindet: Neue Geschäftsführerin sowohl des "Exxpress" als auch der Vius Management SE ist eine langjährige Vertraute des Ex-Kanzlers. Dieser kennt Vera Regensburger seit gemeinsamen Tagen in der ÖVP-Jugend, in seinem Kanzleramt am Ballhausplatz war sie Abteilungsleiterin für "Politik und Strategie".

Zu Gast bei Freunden

Als das Projekt aber scheiterte, Kurz im Korruptionsskandal zurücktreten musste, verließ auch Regensburger die Politik – und ging stattdessen in die Geschäftsführung seines Investmentunternehmens, das Kurz gemeinsam mit seinem ehemaligen Spender Alexander Schütz an der Fichtegasse gründete. Regensburger leitet es noch immer, auch parallel zu ihren Posten bei "Exxpress" und "Nius".

Gemeinsame Visionen

Zum anderen scheint die Österreich-Connection aber auch für Gotthardts eigentliches Geschäftsfeld wichtig zu werden: Der Multimillionär hat sein Vermögen mit der Compugroup Medical (CGM) gemacht, die Software für Arztpraxen, Apotheken und Krankenhäuser bereitstellt. Sie bietet auch elektronische Gesundheitsakten an. Künftig will der Konzern dabei verstärkt auf Künstliche Intelligenz setzen.

Künstliche Intelligenz im Gesundheitssektor ist genau jenes Geschäftsfeld, das auch Kurz für seine Investments in den Blick genommen hat. Da scheint es etwas mehr als zufällig, dass ausgerechnet Gotthardts vermutlich größtes Projekt in dem Bereich in die Bürogemeinschaft des Altkanzlers an der Fichtegasse in Wien führt.