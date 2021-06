Zwischenfall in Beirut

Hisbollah nimmt deutsche Journalistin fest

Eine deutsche Journalistin ist in Beirut offenbar von Kräften der Hisbollah-Miliz festgenommen worden und in deren Gewalt. Sie wollte in dem Land über Probleme mit Benzin-Knappheit berichten.

Die deutsche Journalistin Stella Männer und ihr britischer Kollege Matt Kynaston sind am Montag offenbar von Angehörigen der Hisbollah-Miliz mitgenommen worden. Das berichtet die libanesische Seite NOW Leb, für die der britische Journalist tätig ist. Das Auswärtige Amt in Berlin bestätigte den Fall: Von dort hieß es, die Botschaft in Beirut bemühe sich um Aufklärung der Geschehnisse und stehe in Kontakt zu den libanesischen Behörden.

Die beiden wurden offenbar den regulären libanesischen Sicherheitsbehörden übergeben. Der britische Diplomat Martin Longden, Geschäftsträger im Libanon, erklärte auf Twitter, er habe wegen des Falls Kontakt mit libanesischen Stellen gehabt. Kynaston sei "in ihrer Obhut", und er sei "dankbar für Hilfe". Es bleibe aber ein schwerwiegender und besorgniserregender Vorfall: "Journalisten dürfen nicht an der Ausübung ihrer legitimen Aufgaben gehindert werden", erklärt Longden.

Die Tagesspiegel-Journalistin Corinna Cerruti berichtete von einer Nachricht von Stella Männer. Es gehe ihr gut, sie sei aber noch nicht frei. Männer hat etwa für die "Zeit" oder das ZDF aus dem Libanon berichtet. Laut NOW Leb wollte sie mit ihrem britischen Kollegen an einer Tankstelle in Flughafennähe über die Folgen von Benzinknappheit in dem Land berichten.

Eine Hisbollah-Sprecherin erklärte, die beiden hätten keine Erlaubnis gehabt, die für dieses Gebiet notwendig sei. Die eng mit dem Iran verbündete Miliz kontrolliert in Beirut einige Stadtteile und ist an der Regierung beteiligt. Sie erkennt das Existenzrecht Israels nicht an und ruft zum bewaffneten Kampf gegen den jüdischen Staat auf - auch mit terroristischen Mitteln.

In Deutschland gilt seit dem Frühjahr vergangenen Jahres ein Betätigungsverbot für die Hisbollah-Organisation.