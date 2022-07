Zensus 2022: Kommunen melden massive Probleme – das lief schief

Software-Probleme Kommunen melden massive Probleme beim Zensus 2022 Von dpa Aktualisiert am 19.07.2022 - 08:31 Uhr Lesedauer: 2 Min. Städte und Kreise beklagen massive Probleme beim Zensus 2022. (Quelle: Daniel Karmann/dpa-bilder)

Seit Mai läuft der Zensus – eine Art Inventur für Deutschland. Jetzt schlagen die Kommunen Alarm, der Erfolg der Befragung stünde auf der Kippe.

In den Städten und Kreisen gibt es erhebliche Bedenken, ob der aktuell laufende Zensus 2022 erfolgreich zu Ende geführt werden kann. Das Bundesinnenministerium, das für die bundesweite Datenerhebung zuständig ist, räumte zwar am Montag Softwareprobleme ein. Den erfolgreichen Abschluss des Zensus sehe man aber nicht in Gefahr, teilte eine Sprecherin auf Anfrage mit.

"Gegenwärtig erreicht uns eine Vielzahl von Problemanzeigen aus verschiedenen Bundesländern von den örtlichen Erhebungsstellen zur Durchführung des Zensus 2022", heißt es in einem Brief, den der Deutsche Städtetag und der Deutsche Landkreistag an den für Digitalisierung zuständigen Innenstaatssekretär Markus Richter geschickt haben. Die bundesweite Erhebung von Daten zu Bevölkerung, Wohnraum, Mieten, Heizung, Bildung und Erwerbstätigkeit hatte im Mai begonnen und soll drei Monate dauern.

"Erhebliche Performanceprobleme"

Hauptproblem sei die eigens für den Zensus entwickelte Software, die trotz entsprechender Angebote der Kommunen "nicht ausreichend und belastbar erprobt worden ist", heißt es in dem Brief, über den zuerst das Nachrichtenportal "The Pioneer" berichtet hatte. Die Software zeige in der praktischen Anwendung nun "erhebliche Performanceprobleme". So führten die Schwierigkeiten mit dem Programm zu Verzögerungen in der Datenerfassung. Zudem komme es zu Programmabbrüchen bei der Datenerfassung durch die Erhebungsstellen.