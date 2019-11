Wohnraum fehlt

Zahl der Menschen ohne Wohnung auf 678.000 gestiegen

11.11.2019, 06:58 Uhr | dpa

Ein Obdachloser liegt in einem Eingang einer Kirche in Berlin. Obdachlos sind den Zahlen der Wohungslosenhilfe zufolge etwa 41.000 Menschen in Deutschland. Foto: Paul Zinken/dpa. (Quelle: dpa)