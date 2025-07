Der Grüne-Jugend-Sprecher Jakob Blasel hat seine Co-Vorsitzende Jette Nietzard verteidigt. Ihre Kritik an der Polizei sei gerechtfertigt, erklärt er im Interview mit dem "Spiegel". Es sei "total absurd, wie krass sich auch meine Partei an diesen Provokationen abarbeitet".

Nietzard war zuvor deutlich in die Kritik geraten, nachdem sie ein Bild gepostet hatte, auf dem sie einen Pullover mit der Aufschrift "ACAB" trug. Die Abkürzung bedeutet "All Cops Are Bastards" (Deutsch: "Alle Polizisten sind Bastarde"). Auch im Vorfeld war sie mit anderen Aktionen aufgefallen.