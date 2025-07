Kritik an Grenzkontrollen

Polen kontrolliert seit dieser Woche verstärkt an der Grenze zu Deutschland. Die Kritik daran mehrt sich. Ein Brandenburger Bürgermeister warnt vor wirtschaftlichen Schäden.

Die Lkw stauen, Lieferungen verzögern sich, Produkte werden teurer – das ist laut Marco Beckendorf die unmittelbare Folge der verschärften polnischen Grenzkontrollen. Der Bürgermeister aus Wiesenburg/Mark in Brandenburg schlägt im "Tagesanbruch"-Podcast Alarm: "Unser Verhalten ist rechtswidrig", kritisiert er mit Blick auf die gegenseitige politische Eskalation zwischen Warschau und Berlin .

Brandenburgs wichtigster Handelspartner sei Polen , die neuen Kontrollen schaden der Wirtschaft massiv. "Das ist volkspolitischer Wahnsinn", so der Linken-Politiker. In der Podcast-Diskussion liefert er sich zu dem Thema einen Schlagabtausch mit CDU-Landrat Christian Herrgott.

Und damit nicht genug: Beckendorf fordert darin auch ein Vetorecht bei Abschiebungen. Die Kommunen sollen in bestimmten Asylbewerber-Fällen eigenständig entscheiden dürfen. Der Thüringer Landrat Herrgott kritisiert diesen Vorschlag als Vorgänge "jenseits der regulären Verfahren". Zuständig sei das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge.

Herrgott hat im Saale-Orla-Kreis als einer der ersten Landräte in Deutschland eine Arbeitspflicht für Asylbewerber eingeführt. Welche Bilanz er nach einem Jahr zieht und warum der linke Bürgermeister Beckendorf vor gesellschaftlicher Spaltung warnt, hören Sie hier in der Podcastfolge:

Die Diskussion am Wochenende gibt es jeden Samstagmorgen im "Tagesanbruch"-Podcast von t-online. Den Podcast können Sie hier auf Spotify , Apple Podcasts oder Amazon Music abonnieren.

Am vergangenen Wochenende kritisierte Wirtschaftsweise Veronika Grimm, dass die Deutschen zu wenig arbeiten, und erklärte in der Podcastfolge, was es für den Wirtschaftsaufschwung brauche.