Kritischer zeigte sich der CDU-Bundestagsabgeordnete Thomas Bareiß. "Die plötzlich auftauchenden Plagiatsvorwürfe lösten bei mir ein ganz ungutes Störgefühl aus“, sagte er dem "Tagesspiegel". Um die Kandidatin als Person zu schützen, hätte er sich daher von seiner Partei und der Fraktionsführung, obwohl er "die Kritik an Frau Brosius-Gersdorfs Positionierungen durchaus teile, in der Frage der Plagiatsvorwürfe etwas mehr Zurückhaltung gewünscht. Gerade an uns Christdemokraten habe ich in solchen Fragen einen hohen Anspruch".

"Ist in dieser Woche nicht gut gelaufen für uns"

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) stärkte dem unter Druck geratenen Unionsfraktionschef Jens Spahn den Rücken. "Natürlich ist das in dieser Woche nicht gut gelaufen für uns als Union und für die Koalition in Berlin insgesamt", räumte Wüst beim NRW-Tag der Jungen Union in Gummersbach ein. "Es spricht aber für Jens Spahns Charakter, dass er offensiv damit umgeht und nach Lösungen sucht", betonte Wüst. "Jens hat Demut gezeigt und Verantwortung übernommen. Auch das ist politische Führung."

Wüst stellte sich auf die Seite Spahns: "Jens Spahn hat recht: Wir dürfen nicht akzeptieren, dass das Eintreten für Lebensschutz von einigen als rechtsextrem diffamiert wird. Volle Solidarität mit Jens und allen anderen, die unsere Werte verteidigen!"

Kanzleramtschef Thorsten Frei (CDU) zeigte sich gegenüber der "Neuen Osnabrücker Zeitung" optimistisch: "Ich bin sicher, dass die Koalitionsfraktionen über den Sommer eine tragfähige Lösung finden werden.

Der frühere Verfassungsrichter und Ex-CDU-Politiker Peter Müller übte nach der gescheiterten Richterwahl im Bundestag scharfe Kritik an Unionsfraktionschef Spahn. Der Vorgang zeige "ein eklatantes Führungsversagen der Union", sagte Müller der "Süddeutschen Zeitung" vom Samstag. "So etwas darf nicht passieren." Müller war von 2011 bis 2023 Richter am Bundesverfassungsgericht. Davor war er Ministerpräsident des Saarlands. Müller äußerte die Sorge, "dass die politische Mitte in Deutschland nur noch begrenzt handlungsfähig ist".