Nun FFP2-Maskenpflicht

Berlin kippt 2G-Regel für den Einzelhandel

15.02.2022, 14:39 Uhr | dpa

An der Tür an einem Ladengeschäft in Berlin sind Hinweise zu den Coronaregeln ausgeschildert. Foto: Christophe Gateau/dpa. (Quelle: dpa)