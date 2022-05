Den Beschuldigten werde vorgeworfen, seit Anfang dieses Jahres wiederholt und in wechselnder Beteiligung in Einrichtungen der Bundeswehr eingebrochen zu sein, um dort Ausr├╝stungsgegenst├Ąnde f├╝r sich oder Dritte zu entwenden beziehungsweise dazu Hilfe geleistet zu haben, hie├č es in der Mitteilung weiter. "Nachdem die Verd├Ąchtigen ermittelt werden konnten und die Begehung einer weiteren Tat im Raume stand, konnten in der Nacht vom 22. auf den 23. Mai 2022 zwei Beschuldigte durch Einsatzkr├Ąfte der Landespolizei in Eckernf├Ârde festgenommen und auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kiel dem Haftrichter vorgef├╝hrt werden", teilte die Staatsanwaltschaft mit. Dieser ordnete demnach Untersuchungshaft an und erlie├č Durchsuchungsbeschl├╝sse an acht Objekten in Baden-W├╝rttemberg, Bremen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein.