Sie soll gemeinsam mit zwei Deutschen in Budapest eine Gruppe von Rechtsextremisten angegriffen haben. Nun ist Ilaria Salis Spitzenkandidatin für die Europawahl – aus einer bestimmten Hoffnung heraus.

Die Europawahl hat begonnen und in Italien steht eine ganz besondere Spitzenkandidatin zur Wahl. Ilaria Salis sitzt in Budapest mit einer elektronischen Fußfessel im Hausarrest und kandidiert zeitgleich für die radikal linke Liste Alleanza Verdi e Sinistra (AVS – Grüne-Linke Allianz) in den nordwestlichen Regionen Italiens.