Sturz mit Folgen

Lebensgefährlicher Unfall mit E-Bike in Porz

05.06.2019, 14:24 Uhr | t-online.de

Polizei und Rettungskräfte im Einsatz: In Köln-Porz ereignete sich ein Pedelec-Unfall. (Symbolbild) (Quelle: Ralph Peters/imago images)

Am Dienstagvormittag um 11.30 Uhr gingen mehrere Notrufe bei der Polizei ein, die berichteten, dass eine Frau sich an der Kreuzung Bergerstraße/Kopenhagener Straße in Köln mit ihrem E-Bike überschlagen habe.



Nach bisherigen Ermittlungen und Zeugenaussagen hatte die 70-Jährige ohne erkennbaren Grund die Kontrolle über das E-Bike verloren, war vom Radweg auf die Fahrbahn abgekommen und gestürzt.

Dabei kam sie offenbar mit dem Hinterkopf auf einer Bordsteinkante auf. Zunächst war die Frau laut Polizei zwar noch ansprechbar. Kurz darauf verlor sie aber das Bewusstsein. Als die Polizei eintraf, wurde sie bereits von Rettungskräften reanimiert. Im Anschluss brachten Notärzte die Patientin in ein Krankenhaus, wo sie weiterhin intensivmedizinisch betreut wird.