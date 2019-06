Technischer Defekt

Schäden an Hohenzollernbrücke: Kein Vandalismus

19.06.2019, 17:21 Uhr | t-online.de

Ein Zug fährt in Köln vom Hauptbahnhof auf die Hohenzollernbrücke (Symbolbild): Anders als zunächst bekannt, war es kein Vandalismus. (Quelle: Chromorange/imago images)

Der Schaden an der Bahnstrecke auf der Hohenzollernbrücke zwischen dem Kölner Hauptbahnhof und Köln Messe/Deutz, der am Montagabend und Dienstag für Probleme im Bahnverkehr gesorgt hatte, ist nicht auf Vandalismus zurückzuführen.



Das berichtet die Bundespolizei am Mittwoch. Demnach habe es sich um einen Schienenbruch gehandelt, der nach bisherigen Erkenntnissen durch Verschleiß entstanden sei, teilten die Ermittler mit. Eine Schiene sei an einer Schweißnaht gebrochen und mehrere Schrauben herausgelöst gewesen. In der Nacht zu Mittwoch sei die Stelle repariert worden.

Der Schaden war am späten Montagnachmittag aufgefallen, das betroffene Gleis wurde gesperrt. In der Folge fielen Nahverkehrszüge aus oder wurden umgeleitet, im Fernverkehr kam es zu Verspätungen. Die Deutsche Bahn hatte zunächst von "Vandalismusschäden" berichtet.