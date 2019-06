"Still Not Dead Yet"-Tour

Phil-Collins-Konzerte in Köln: 90.000 Fans erwartet

21.06.2019, 14:33 Uhr | t-online.de

Konzert von Phil Collins im Olympia Stadion Berlin: Am Freitag und Samstag tritt der Künstler in Köln auf. (Quelle: Votos-Roland Owsnitzki/imago images)

Der britische Musiker Phil Collins ist am Freitag- und Samstagabend in Köln zu Gast. Zu den beiden Konzerten des Musikers im Rheinenergie-Stadion werden jeweils rund 45.000 Fans erwartet.

Nach einer zehnjährigen Bühnenabstinenz ist der 68-jährige Phil Collins mit seiner Tour "Still Not Dead Yet" seit 2017 zurück im Rampenlicht. Der Brite, der in den 1970er-Jahren als Mitglied der Rockband "Genesis" bekannt wurde, ist mit über 250 Millionen verkauften Tonträgern einer der erfolgreichsten Musiker weltweit. t-online.de beantwortet die wichtigsten Fragen zum Auftritt des Superstars.

Das liegt an der großen Nachfrage: Ursprünglich war nur ein Konzert für den 21. Juni geplant. Wegen der guten Vorverkaufszahlen wurde jedoch extra ein Zusatzkonzert am Samstag organisiert. Phil Collins scheint extrem viele Fans in Köln und Umgebung zu haben.

Etwa 45.000 Zuschauer werden an jedem der beiden Tage im Rheinenergie-Sstadion sein. Einlass ist jeweils ab 16.30 Uhr, das Konzert von Phil Collins beginnt um 20 Uhr und endet gegen 22.30 Uhr. Das Vorprogramm, das Sheryl Crow bestreitet, startet um 18.30 Uhr.

Die Veranstalter empfehlen wegen der erwarteten langen Wartezeiten rund um das Rheinernergie-Stadion die Nutzung der "Park and Ride"-Anlagen an den Einfallstraßen nach Köln, etwa in Köln Weiden/West oder Haus Vorst/Marsdorf. Wer gar nicht anders kann, erreicht das Phil-Collins-Konzert über den Autobahnring Kreuz Köln-West (A1/A4) über die Ausfahrten Köln Bocklemünd, Köln Lövenich oder Köln Weiden/Frechen bzw. über die Ausfahrten Köln Klettenberg oder Frechen Nord. Ab dort ist der Weg zum Stadion auch ausgeschildert.

Die Kölner Verkehrs-Betriebe verstärken vor und nach dem Konzert den Stadtbahn-Verkehr auf der Linie 1. Von 16 Uhr bis zum Konzertbeginn und nach Ende ab 22.30 Uhr bis etwa Mitternacht fahren zwischen den Haltestellen “Neumarkt” und “Rheinenergie-Stadion” zusätzliche Stadtbahnen.

Außerdem fahren auf den Buslinien 141 und 143 Gelenkbusse. Wer an der Haltestelle “Neumarkt” zusteigt, braucht für die Fahrt zum Stadion laut Plan 16 Minuten. Aber Achtung: Die Eintrittskarten für das Phil-Collins-Konzert gelten NICHT als Fahrkarte des ÖPNV im Verkehrsverbund Rhein-Sieg!

Das soll an dieser Stelle natürlich nicht verraten werden. Bei seinen anderen Deutschland-Konzerten hat Phil Collins aber natürlich auch seine Hits “Another Day in Paradise” und “You can’t hurry love” gespielt.

Es gibt über einzelne seriöse Ticketbuchungsportale tatsächlich noch Restkarten zu kaufen. Garantiert sind aber auch wieder vor dem Stadion Menschen, die versuchen, ihre Tickets auf dem Schwarzmarkt loszuwerden. Hier ist jedoch große Vorsicht geboten.