Wegen "Hitzewelle"

Hoher Krankenstand führt zu Ausfällen bei Ruhrbahn

28.06.2019, 14:24 Uhr | tme, t-online.de

Bei der Ruhrbahn haben sich momentan offenbar so viele Mitarbeiter krank gemeldet, dass im ganzen Bedienungsgebiet mit Fahrtausfällen zu rechnen ist. Die Ursache vermutet das Unternehmen in der großen Hitze.

"Aufgrund der außergewöhnlichen Hitzewelle der letzten Tage hat vermutlich auch unser Fahrpersonal mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen", teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. "Hierdurch ist der Krankenstand in den letzten Tagen so stark angestiegen, dass er nicht mehr durch übliche Gegensteuerungsmaßnahmen kompensiert werden kann", hieß es. Es müsse mit Verspätungen, auch noch am Freitag, gerechnet werden.





Es könne noch nicht abgeschätzt werden, "wann sich der sprunghaft gestiegene Krankenstand wieder normalisiert", so das Unternehmen. Fahrgäste müssen sich also auf längere Wege einstellen oder können die sogenannte Mobilitätsgarantie in Anspruch nehmen. Dabei können Fahrgäste bei Verspätungen von über 20 Minuten sich die Kosten für eine Taxi- oder Deutsche-Bahn-Fahrt erstatten lassen.