Evakuierungen nötig

Fliegerbombe in Köln-Bickendorf erfolgreich entschärft

08.07.2019, 16:09 Uhr | t-online.de

Bei Bauarbeiten ist in Köln-Bickendorf am Montag eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Inzwischen ist die Bombe entschärft.



Die Bombe, die am Montagmorgen bei den Bauarbeiten am Erlenweg 39 gefunden wurde, ist entschärft. Das teilte die Stadt Köln am Montagnachmittag mit. Die Fliegerbombe, bei der es sich laut der Stadt Köln und eine britische Fünf-Zentner-Bombe mit Heckaufschlagzünder, handelte, hatte am Montag für Evakuierungen und Straßensperrungen in Bickendorf gesorgt. Der Evakuierungsbereich betrug 300 Meter, 1.750 Anwohner mussten ihre Wohnungen räumen.



Zwischenzeitlich war der Luftraum gesperrt und der Güterverkehr durfte nicht passieren. Insgesamt waren laut der Mitteilung der Stadt Köln 66 Kräfte vom Ordnungsamt, sieben Rettungskräfte sowie ein Dutzend Polizisten im Einsatz.





Von den Evakuierungen waren auch die Katholische Grundschule Erlenweg, zwei Kitas und ein Seniorenheim betroffen. Rund 86 Menschen nutzen die zentrale Anlaufstelle in der Montessori-Schule in der Rochusstraße.