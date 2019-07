Ebertplatz in Köln

Polizist bekommt Buchsbaumblätter als "Cannabis" angeboten

15.07.2019, 08:49 Uhr | t-online.de

Ausgerechnet einem Polizisten in Zivil hat ein Jugendlicher in Köln "Cannabis" zum Kauf angeboten. Dabei entpuppte sich das der Inhalt der Tüte jedoch als etwas ganz anderes.



Bereits am Donnerstag hatte ein 16-Jähriger einem Mann auf dem Ebertplatz in Köln eine Tüte mit vermeintlichem Cannabis angeboten. Der "Verkäufer" rechnete scheinbar nicht damit, dass es sich bei seinem potentiellen Käufer um einen Polizisten in Freizeit handelte. Auch der Inhalt seine Tüte schien etwas ganz anderes zu beinhalten, als er vorgab. Die vermeintlichen Drogen stellten sich später als ganz gewöhnliche Buchsbaumblätter heraus.





Dem 16-Jährigen droht nun dennoch ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Denn auch der Handel mit Betäubungsmittel-Attrappen ist strafbar.