"Die Sache ist dubios"

Frau in Essen absichtlich mit Auto umgefahren

29.07.2019, 08:00 Uhr | t-online.de, vss

In der Nacht zu Montag hat ein Autofahrer eine Frau in Essen offenbar absichtlich umgefahren. Die Polizei fahndet nun nach dem Fahrer.

Ein Autofahrer hat in der Nacht von Sonntag auf Montag eine Frau in Essen angefahren und mit dem Auto mitgerissen. Laut Polizei soll der Fahrer sie offenbar absichtlich umgefahren haben.

Gegen 23.15 Uhr am Sonntag parkte das vermeintliche Tatfahrzeug in einer Parkbucht auf der Oberdorfstraße in Essen, so die Polizei. Die Frau soll sich durchs offene Fenster ins Auto hineingebeugt haben. Der Fahrer habe daraufhin Gas gegeben und das Auto rückwärts aus der Parklücke gesetzt haben. Die Frau fiel dabei zu Boden. Es könnte sein, dass sie zusätzlich von dem Auto überrollt worden sei, so die Polizei.

Die Hintergründe der Tat waren am Montagmorgen noch unklar. "Die Sache ist dubios", sagte ein Polizeisprecher. Bewohner berichteten von einem Streit, ob es jedoch eine Beziehung zwischen Fahrer und Opfer gab, sei auch unklar.





Der Fahrer sei geflüchtet und auch am Montagmorgen fehlte von ihm jede Spur. Die Fahndung nach Fahrer und Auto sei im Gange. Die Frau kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus.