Mann in Lebensgefahr

Radfährer fährt auf falscher Spur und wird von SUV erfasst

02.08.2019, 14:01 Uhr | t-online.de, vss

Am Freitagmorgen hat ein 83-Jähriger in einem SUV in Köln-Longerich einen Fahrradfahrer schwer verletzt, der offenbar als Falschfahrer unterwegs war. Der Mann schwebt in Lebensgefahr.

Ein 83-jähriger SUV-Fahrer hat am Freitagmorgen einen Fahrradfahrer in Köln-Longerich mit seinem Auto erfasst und schwer verletzt. Der 33-jährige Radfahrer war gegen 8.45 Uhr offenbar als Falschfahrer auf der falschen Spur in der Mercatorstraße unterwegs.



Die Straße in Richtung Militärring hat zwei Spuren je Fahrtrichtung, die eigentlich baulich voneinander getrennt sind. Der Unfall ereignete sich auf der Fahrspur des SUVs. Wieso der Radfahrer dort unterwegs war, ist unklar. Die Polizei sperrte die Mercatorstraße in Richtung Chorweiler. Auch ein Rettungshubschrauber kam zum Einsatz.







In Köln wurden damit in den letzten zwei Tagen insgesamt sieben Radfahrer bei Verkehrsunfällen verletzt. So stürzte unter anderem eine 74-jährige Radlerin beim Abbiegen. In vier Fällen erfassten Autos Radfahrer, in einem weiteren Fall rannte ein freilaufender Hund in das Vorderrad einer Radfahrerin.