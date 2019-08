"Riskante Akrobatik"

Betrunkener Fahrer wechselt vor Augen der Polizei den Sitz

05.08.2019, 14:19 Uhr | t-online.de, tme

In Köln hat ein betrunkener Autofahrer versucht, mit einem Sitzplatztausch die Polizei zu täuschen. Doch die Beamten beobachteten das Manöver – und zeichneten alles auf Video auf.

Ein betrunkener Autofahrer hat vor den Augen der Polizei mit seinem Beifahrer in Köln die Sitze getauscht, um die Beamten zu täuschen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, sei der 52-Jährige in der Nacht zu Samstag Polizisten aufgefallen, weil er offenbar in "massiven Schlangenlinien" unterwegs war. Er soll unter anderem in den Gegenverkehr hinein gefahren sein und den Blinker unkontrolliert benutzt haben.

Daraufhin starteten die Polizisten eine Videoaufzeichnung und folgten dem Autofahrer, der trotz Anhaltezeichen einfach weiterfuhr. Während der Fahrt beging der 52-Jährige dann eine "riskante Akrobatik", wie die Polizei die Situation in einer Pressemitteilung nannte. Denn der 52-Jährige tauschte mit seinem gleichaltrigen Beifahrer die Sitze.







Als die Polizei das Duo schließlich stoppte, ließ sie beide Männer pusten: Während der ursprüngliche Beifahrer null "Promille" hatte, waren es beim Fahrer, der den Sitzplatz getauscht hatte, über ein Promille. Der Alkohol-Sünder musste seinen Führerschein noch vor Ort abgeben.