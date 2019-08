Zwölf Personen evakuiert

Brand in Mehrfamilienhaus in Wuppertal

06.08.2019, 09:45 Uhr | tme, t-online.de

Feuerwehr im Einsatz: In der Nacht musste die Feuerwehr Wuppertal einen Brand in einem Mehrfamilienhaus löschen. (Quelle: imago images)

Am frühen Dienstagmorgen hat es in einem Keller eines Mehrfamilienhauses in Wuppertal gebrannt. Fünf Personen mussten von der Feuerwehr über eine Drehleiter in Sicherheit gebracht werden.

Die Feuerwehr musste am frühen Dienstagmorgen zu einem Brand in der Gotenstraße in Wuppertal ausrücken. Offenbar brannte es in einem Keller eines Mehrfamilienhauses, weswegen es zu starker Rauchentwicklung kam. Die Feuerwehrleute konnten den Brand nach eigener Aussage jedoch schnell unter Kontrolle bringen.







Insgesamt mussten zwölf Personen aus dem Haus gerettet werden. Drei Kinder und zwei Erwachsene wurden über eine Drehleiter nach draußen gebracht. In den verrauchten Bereichen musste die Feuerwehr Belüftungsgeräte einsetzen, um den Rauch abzuziehen. Nach Ende der Arbeiten durch die Feuerwehr konnten die Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

Durch die Löscharbeiten sei es zu kurzzeitigen Behinderungen im Straßenverkehr gekommen, hieß es von Seiten der Feuerwehr. Zur Brandursache machte sie zunächst keine Angaben.