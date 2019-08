Kein Einzelfall

Radfahrerin nach Kollision mit E-Scooter am Kopf verletzt

15.08.2019, 11:30 Uhr | tme, t-online.de

Mann fährt mit einem E-Scooter auf der Uferpromenade in Köln: In Köln-Braunsfeld sind ein E-Scooter-Fahrer und eine Radfahrerin zusammengestoßen. (Quelle: Ralph Peters/imago images)

Weil er auf der falschen Straßenseite unterwegs war, ist ein E-Scooter-Fahrer mit einer Radfahrerin in Köln zusammengestoßen. Die Radfahrerin erlitt bei dem Unfall schwere Kopfverletzungen.

Ein 18-jähriger E-Scooter-Fahrer ist bei einem Unfall in Köln mit einer Radfahrerin zusammengestoßen. Die Frau wurde dadurch schwer verletzt. Wie die Polizei Köln am Mittwoch mitteilte, soll der 18-Jährige am Mittwochabend als Falschfahrer auf dem Radweg der Aachener Straße in Köln-Braunsfeld auf dem E-Scooter unterwegs gewesen sein.

Eine 54-Jährige, die auf ihrem Fahrrad fuhr, konnte eigenen Angaben zufolge auf Höhe der Paulistraße nicht mehr ausweichen und stieß mit dem E-Scooter-Fahrer zusammen. Sie stürzte und erlitt laut Polizei schwere Kopfverletzungen.







In Köln kam es in den letzten Wochen immer wieder zu schweren Unfällen mit E-Scootern. Erst vor zwei Wochen zog die Polizei in Köln eine negative Bilanz, weil sie fast jeden Tag Unfälle mit E-Scootern zu vermelden habe.