Fünf Hektar betroffen

Umweltschützer wollen Rodung des Osterholz-Waldes verhindern

Seit Monaten demonstrieren zahlreiche Aktivisten immer wieder gegen die geplante Rodung des Osterholz-Waldes zugunsten einer Haldenerweiterung der Kalkwerke Oetelshofen. Denn das Projekt ist hoch umstritten.

Umweltschützer hatten in einem Waldgebiet zwischen Wuppertal und Haan am Wochenende Bäume besetzt. Hintergrund ist eine geplante Erweiterung einer Halde, also einer Aufschüttung von Material, mit einem Volumen von 2,5 Millionen Kubikmetern.

Und die ist umstritten. Denn dafür ist geplant, den Wald auf einer Fläche von fünf Hektar zu roden. Rund drei Hektar liegen auf Wuppertaler Stadtgebiet, die restlichen knapp zwei Hektar gehören zu Haan.



Das alles ist nach Auskunft des Unternehmens notwendig geworden, nachdem die Halden Schöller und Holthausen das unverwertbare Gestein nicht mehr aufnehmen konnten. Nun soll die Halde Oetelshofen in nordwestlicher Richtung erweitert werden. Daran aber scheiden sich die Geister: Für die Kalkwerke ist es ein notwendiger Schritt zur langfristigen Sicherung des Unternehmens, Umweltschützer fürchten um den Verlust eines artenreichen Waldgebietes.

Wie umstritten das Projekt ist, zeigt sich in einem Polizeieinsatz, den es inzwischen auf dem Gelände gegeben haben soll. Denn nach Informationen der "WZ" hätten fünf Personen Gegenstände wie Ketten, Stangen und Paletten dorthin transportiert.



Die Polizei habe Platzverweise erteilt, möglicherweise auch um den Bau von Baumhäusern zu verhindern, hieß es. Zu dem Fall konnte bei der Polizei Wuppertal auf Anfrage am Dienstagabend keine Auskunft gegenüber t-online.de gegeben werden.

Keine Einigung in Sicht

Das Unternehmen hat in den letzten Wochen immer wieder auf geplante Ausgleichspflanzungen und Artenschutzmaßnahmen verwiesen. Die Bürgerinitiative "Osterholz bleibt" lehnt die Pläne trotzdem entschieden ab und setzt sich für einen Erhalt der Bäume ein.



Unterstützung bekam die Bürgerinitiative jetzt auch durch "Fridays for Future". In einer Stellungnahme fordern sie den Erhalt des Waldes und die Suche nach einer nachhaltigen Lösung. "Es ist ein Skandal, dass wir Mitte 2019 immer noch darüber diskutieren müssen, ob ein Wald für eine Industriemüllhalde gerodet werden soll", so Jonathan-Benedict Hütter von "Fridays for Future Wuppertal".



Bagger im Einsatz: Um mehr Platz für nicht verwertbares Material aus dem Kalkabbau zu schaffen, soll eine Halde erweitert werden. (Quelle: Ulrich Brüne)



Der Wald binde auch einen Teil der Hunderttausend Tonnen CO2, die die Kalkwerke Oetelshofen jährlich verbrauchen. Daher, so Hütter, sei es wichtig, auch im Sinne des Klimaschutzes für den Erhalt des Osterholz-Waldes auf die Straße zu gehen.

Bezirksregierung will Stellungnahme



Grundsätzliche Einwände gegen das Vorhaben gibt es seitens der Städte Wuppertal und Haan bisher nicht. Zurzeit läuft auf Antrag der Kalkwerke ein Planfeststellungsverfahren der Bezirksregierung in Düsseldorf. Im Anhörungsverfahren ist auch die Stadt Wuppertal als in Teilen betroffene Kommune um Stellungnahme gebeten worden. Die steht noch aus.

Während sich Wuppertals Grüne und ihre Fraktionschefin Anja Liebert "gegen die geplante Abholzung im Osterholz" aussprechen, gleichzeitig aber "eine sachliche Auseinandersetzung mit dieser Frage" fordern, hofft der Vorsitzende der Christdemokraten, Matthias Nocke, auf ein "von der Bezirksregierung zügig durchgeführtes Genehmigungsverfahren".



Die CDU werde auch weiterhin für die Rechts- und Investitionssicherheit der Bergischen Wirtschaft eintreten, so Nocke. "Wenn Unternehmen in unserem Land keine Rechtssicherheit für Investitionen mehr haben, sind die Grundlagen unserer Wirtschaftsordnung massiv gefährdet." Moderner Umweltschutz gehe nur gemeinsam.