Wahlkampfauftritt in NRW

Im Video: Laschet verwechselt Datum des Mauerfalls

19.09.2021, 11:27 Uhr | t-online

Armin Laschet im Wahlkampf: Der Kanzlerkandidat hat in seiner Rede ein wichtiges Datum der deutschen Geschichte verwechselt. (Quelle: t-online)

Bei einem Wahlkampfauftritt in Nordrhein-Westfalen hat Armin Laschet einen der wichtigsten Meilensteine der deutschen Geschichte falsch datiert. Diese Aufnahmen zeigen den Fehler.

Der Endspurt im Wahlkampf zur Bundestagswahl ist in vollem Gange. Auch der in den Umfragen zurückliegende CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet ist in Deutschland unterwegs, um die Bevölkerung für sich zu gewinnen.



Im nordrhein-westfälischen Warendorf ist ihm mitten in seiner Rede ein Fehler unterlaufen, der aufhorchen lässt. Das Jahr des Mauerfalls war ihm offenbar nicht mehr richtig im Gedächtnis geblieben.

