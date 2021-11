Corona-Wissen abgefragt

Im Video: Wissen die Deutschen wirklich, was Booster und 2G Plus heißt?

PCR-Test, Booster-Impfung, G2-Regel: In den vergangenen eineinhalb Jahren haben sich einige neue Wörter in unseren Alltag geschlichen. Doch wer kennt wirklich alle Begriffe?

In den vergangenen anderthalb Jahren haben sich einige neue Wörter in unseren Alltag geschlichen. Doch wer kennt sich damit wirklich aus? t-online hat auf der Straße mit der Kamera nachgefragt.



Im März 2020 erlebte Deutschland den ersten Corona-Lockdown. Seitdem sind mehr als anderthalb Jahre vergangen, in denen die ganze Welt mit der Pandemie konfrontiert war. Bis heute hat das Coronavirus einen erheblichen Einfluss auf unseren Alltag. Wir tragen einen Mund-Nasen-Schutz, machen Schnell- und PCR-Tests und beachten im öffentlichen Raum Regeln, die Namen wie 2G oder 3G tragen.

Doch so sehr sich die meisten Menschen inzwischen an die Veränderungen gewöhnt und die medizinischen und politischen Begrifflichkeiten in ihren Alltag übernommen haben, stellt sich die Frage: Weiß wirklich jeder, was hinter all den Wörtern und Abkürzungen steckt? Eine Straßenumfrage zeigt, wie es um das Corona-Wissen der Deutschen steht.

Bei welchen Begriffen viele mit ihrem Wissen glänzen können und bei welchen Wörten kaum einer richtig Bescheid weiß, erfahren Sie in unserem Video direkt hier oder oben im Artikel.