Mehrere Posten neu besetzt Ex-Finanzstaatssekretär wird neuer Botschafter in der Ukraine

Von dpa Aktualisiert am 01.07.2025 - 22:13 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Heiko Thoms (Archivbild): Er wird neuer Ukraine-Botschafter. (Quelle: Annette Riedl/dpa/dpa-bilder)

Das Auswärtige Amt hat über die künftige Besetzung von Top-Diplomatenposten entschieden. Am Mittwoch sind die Personalien Thema im Kabinett.

Der frühere Finanzstaatssekretär Heiko Thoms soll neuer deutscher Botschafter in der Ukraine werden. Der Diplomat, der über langjährige Erfahrungen bei der Europäischen Union, der Nato und den Vereinten Nationen verfügt, folgt nach Informationen aus Regierungskreisen auf Martin Jäger. Der 60 Jahre alte Martin Jäger wird neuer Präsident des Bundesnachrichtendienstes (BND). Zuerst hatte das Portal "Politico" über die Personalien berichtet.

Über die Personalie für den wichtigen Posten in Kiew wie auch über ein weiteres Bündel an diplomatischen Personalentscheidungen soll an diesem Mittwoch im Kabinett entschieden werden.

Thoms hat große Ukraine-Expertise: Er hat ein Hilfspaket der G7-Runde wirtschaftsstarker westlicher Nationen für das von Russland angegriffene Land mitverhandelt, das Kredite in Höhe von 50 Milliarden Dollar beinhaltet. Zudem war Thoms stellvertretender Botschafter bei der Nato in Brüssel und Botschafter in Brasilien.

Jäger, der Außenminister Johann Wadephul (CDU) noch bei seinem Antrittsbesuch in der Ukraine am Montag und Dienstag begleitet hatte, wird Nachfolger von Bruno Kahl, der den deutschen Auslandsgeheimdienst seit 2016 geführt hat. Der 62 Jahre alte Kahl wird deutscher Vertreter beim Heiligen Stuhl in Rom.

Botschafterin im Irak wechselt nach Norwegen

Die bisherige Botschafterin in Irak, Christiane Hohmann, soll demnach nach Norwegen wechseln. In Bagdad folgt ihr Daniel Krebber nach, der bisher in der außenpolitischen Abteilung des Bundeskanzleramtes arbeitete. Die bisherige Personalbeauftragte des Auswärtigen Amts, Daniela Schlegel, geht turnusmäßig nach ihrer Zeit in Berlin als Botschafterin nach Lissabon.

Markus Potzel, bisher Botschafter in Teheran, übernimmt die Leitung der Botschaft Bern. Sein Nachfolger in Iran wird der bisherige Gesandte an der Botschaft Washington, Axel Dittmann. Der Leiter der Abteilung Kultur und Gesellschaft im Außenamt und Ex-Botschafter in Wien, Ralf Beste, geht als Botschafter nach Indonesien.

