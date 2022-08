Quiz: Wie gut wissen Sie über den Klimawandel Bescheid?

Sebastian Zeppenfeld ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Leibniz-Institut für Troposphärenforschung (TROPOS) in Leipzig. Er studierte Lebensmittelchemie in Dresden und hat sich in seiner wissenschaftlichen Abschlussarbeit auf die chemische Analyse von Kohlenhydraten spezialisiert. Für seine Promotionsarbeit übertrug er diese Erfahrungen auf die Untersuchung von Zuckerverbindungen in marinen Aerosolpartikeln und im Meerwasser. Um den Einfluss dieser Substanzen auf die Wolkenbildung in den Polarregionen zu erforschen, nahm er an Kampagnen in der Arktis und der Antarktis teil.