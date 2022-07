Das soll die Megastadt der Zukunft werden – mitten in der Wüste Saudi-Arabiens

The Line: So heißt das neue Megaprojekt der saudi-arabischen Herrscherfamilie. Auf einer Fläche von 26.500 Quadratkilometern – einem Areal größer als Mecklenburg-Vorpommern – soll in den kommenden Jahren eine riesige Stadt entstehen. Ohne Autos, ohne Straßen und frei von CO₂-Emissionen. Was nach Zukunftsvision klingt, ist längst schon Realität, denn die Arbeiten haben begonnen.